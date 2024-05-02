بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس البوسنة والهرسك حاملا رسالة للملك

هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء بالرباط، المبعوث الخاص لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، نيركيز أريفهودزيتش، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، السيد دينيس بيشيروفيتش.

وفي تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، أشاد السيد أريفهودزيتش بالسياسة الحكيمة والبناءة لجلالة الملك، معربا عن رغبة بلاده في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات “الأخوية للغاية” مع المغرب في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والدبلوماسية.

وفي هذا الصدد، أشار مستشار رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى أنه “في الوقت الذي كان يتعين الوقوف إلى جانب البوسنيين، أبان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجلالة المغفور له الحسن الثاني والشعب المغربي عن دعمهم للبوسنة والهرسك”.

وأبرز السيد أريفهودزيتش التقدم الذي حققه المغرب في العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان أيضا مناسبة للتطرق للعديد من القضايا الراهنة على الصعيدين الدولي والإقليمي.