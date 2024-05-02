عكس دول العالم.. نقابات الجزائر تنحاز لخطاب الجنرالات وتتجاهل انشغالات العمال

ادريس دحني – هبة بريس

عكس دول العالم والتي خلدت احتفالات عيد الشغل بخروج النقابات للشوارع للدفاع عن قضايا الشغيلة العاملة وكذا المتقاعدين، والبحث عن مكاسب جديدة تحسن وضعيتهم الاجتماعية، أبت الجارة الشرقية الجزائر إلا أن تكون إستتئناءا بعدما دعا أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الطبقة الشغيلة إلى الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، ومرافقة جهود الحكومة في النهوض بالتنمية، بينما تجاهل انشغالات الطبقة العمالية، التي جرى التقليد على طرحها في المناسبة، خاصة وأن الجبهة الاجتماعية تعيش على وقع احتقان صامت بسبب التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة، فضلا عن التضييق على حق الإضراب والممارسة النقابية.

الأمين العام للتنظيم النقابي التاريخي في الجزائر، اجتر أسطوانة نظام الكابرانات المشروخة، والتي تشير لوجود أعداء يتربصون بالمصالح العاليا للبلاد، لمنع أي أشكال من المظاهرات المستقبلية، خوفا من أن تخرج عن سياقها وتطالب بالتغيير وتوفير حياة كريمة للمواطنين وإبعاد الجنرالات عن التحكم في ثروات البلاد ونهبها.

وقال تاقجوت إنه أصبح من الضروري خلق جبهة عمالية قوية للحفاظ على المصالح العليا للبلاد ومرافقة مختلف الجهود التنموية التي تقوم بها السلطات العمومية، وأن هذا المسعى يدخل ضمن أطر الحفاظ على الرصيد التاريخي والنضالي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي ولد من رحم الثورة التحريرية المجيدة في 24 فبراير 1956.

وبدا الرجل الأول في النقابة المقربة من السلطة، غير مهتم بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للطبقة العمالية الجزائرية، والتي تعيش ظروفا معقدة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث سجلت الجبهة الاجتماعية تراجعا كبيرا في القدرة الشرائية، وارتفاع مؤشرات التضخم، وجمود سوق الشغل، وتسريح العمال في بعض المؤسسات لا سيما في القطاع الخاص.

ورغم ما تحاول الأبواق الإعلامية الجزائرية تسويقه كصورة للاستقرار الشكلي الذي تعيشه الجبهة الداخلية، إلا أن أبرز المتابعين يصفونه ب الاحتقان الصامت، نتيجة تراجع مساحة الاحتجاج والنضال النقابي، ولعل الإضراب الذي دعت إليه نقابات مستقلة في قطاع التربية نهاية الشهر الماضي، هو أحد أوجه القلق الاجتماعي من استشراء الأزمة، رغم حزمة التدابير الاجتماعية التي أقرها الرئيس تبون، كالرفع من الرواتب تدريجيا واستحداث منحة للعاطلين…