ميارة: الحكومة التزمت بوعودها في “اتفاق أبريل” وعلينا الافتخار بمضامينه

2024-05-01 / 16:34
0

أشاد النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمضامين اتفاق أبريل، مشددا على أن الحكومة التزمت بوعودها مع الطبقة الشغيلة.

ورفض ميارة، في كلمته بالمهرجان الخطابي الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يومه الأربعاء، بمدينة فاس، اتهام الحكومة ب”شراء النقابات” عبر إقرار الزيادة الأخيرة، مشددا على ضرورة الافتخار بهذا المكتسب.

وأضاف ميارة، أن الحكومة اتفقت مع النقابات على مراجعة قانون الإضراب، عبر صون حقوق وكرامة الشغيلة واحترام القوانين الدولية.

وتحدث ميارة على الشروع في مناقشة ملف اصلاح صناديق التقاعد، مشيرا إلى أن الإصلاح سيكون مرنا وبتنازلات مقدمة من الحكومة .

2024-05-01 / 16:34
0

مقالات ذات صلة

الحموشي يستقبل السفير الباكستاني بالمغرب

2024-05-01 / 17:02

فاتح ماي.. الاتحاد المغربي للشغل يصف مخرجات “اتفاق أبريل”…

2024-05-01 / 12:11

الـPPS يهنئ الطبقة العاملة بمضامين اتفاق “أبريل 2024”

2024-05-01 / 10:35

بوريطة: المغرب ملتزم بإنجاح العمليات الانتخابية في إفريقيا

2024-05-01 / 09:55

رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يشيد بمستوى التعاون مع…

2024-04-30 / 18:31

مُعجزة قميص بركان.. كشفت نوايا الكابرانات بالدليل والبرهان

2024-04-30 / 10:18

انتخاب “رجاء ميسو “كاتبة إقليمية للنساء الإتحاديات بأكادير

2024-04-30 / 00:31
الملك محمد السادس يهنئ رئيس كوت ديفوار بعد تتويج منتخب بلاده بلقب الكان

مسؤول أوروبي ..الإصلاحات التي يقودها الملك تجعل من المملكة…

2024-04-29 / 22:35

الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس النواب ينادي بالزيادة في معاشات…

2024-04-29 / 21:19

عمور ..الحكومة أولت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهمية كبيرة

2024-04-29 / 20:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى