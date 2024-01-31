الناظور.. تنظيم ايام تواصلية حول عصرنة قطاعات الري بسهل الكارت

هبة بريس : وجدة

نظم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية أياما تواصلية يوم الاربعاء 31 يناير الجاري بمقر عمالة إقليم الناظور، حول مشروع عصرنة قطاعات الري بسهل الكارت تحت شعار “تحديث أنظمة الري ضمانة لفلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية”.

وعرف حضور محمد اليعقوبي المدير الجهوي لوزارة الفلاحة بجهة الشرق، ميمون أوسار رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الشرق، ويهدف هذا اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن الفاعلين المحليين وعن الفلاحين بحضور وفد من الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الى إطلاع مختلف الجهات المعنية على فحوى المشروع وأثره الإيجابي ومراحل تنفيذه، كما شكل أيضا فرصة للتحسيس بأهمية التسيير المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها من اجل ضمان انخراط الفلاحين في المشروع.

ويروم هذا المشروع الضخم الذي تجاوزت تكلفته 885 مليون درهما والذي ينجزه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية إلى عصرنة وتحديث شبكة توزيع مياه الري وتحويلها الى نظام الري بالتنقيط في سهل كارت من أجل تسهيل الانتقال الكامل إلى نظام ري أكثر استدامة ونجاعة.

وتجدر الإشارة الى أن هذا ا المشروع الذي يندرج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 –2030” والبرنامج الوطني لإقتصاد مياه الري يدخل في إطار برنامج ضخم أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 20/06/2022 ومتعلق بالمحافظة على مياه سايس وكارت بدعم مالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنصة استثمار الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي من خلال بناء صهريجين للتخزين ولتنظيم عملية السقي بسعة إجمالية تبلغ 260 الف متر مكعب، والذي يغطي جماعات تيزطوطين وبني وكيل اولاد محند، بمساحة مستهدفة مقدرة ب 13.500 هكتار(03 قطاعات للري)، عبر تغيير نظام الري بالرش بالتنقيط، وتهم مزروعات الشنمدر السكري والخضروات واشجار مختلفة، حيث عدد المستفيدين يصل الى 3.325 فلاح ومستغل.

كما يشكل هذا المشروع ترجمة حقيقية للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، الرامية إلى ضمان استدامة التنمية الفلاحية من خلال تعبئة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها في سياق تغير الظروف المناخية واستمرار الإجهاد المائي مع خلق أنشطة جديدة مدرة للدخل وفرص العمل.

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