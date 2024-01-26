بني أنصار.. إيقاف شخصين متورطين في ترويج الأقراص المخدرة

2024-01-26 / 17:07
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة بني أنصار، صباح اليوم الجمعة ، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و 22 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى مدينة بني أنصار، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج كمية من الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1840 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالنصب على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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