مدينة اكادير تستضيف الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في نسختهاالخامسة

تحتضن مدينة أكادير فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي اختير لها شعار “الأمن الوطني مواطنة مسؤولية وتضامن”، تدعيما للشرطة المواطنة، وذلك في الفترة المتراوحة ما بين 17 إلى غاية 21 ماي 2024،

وتأتي هذه الدورة بعد النجاح الذي عرفته الدورات السابقة التي تم تنظيمها بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس، والتي شهدت إقبالا جماهيريا منقطع النظير.

وسيتم خلال هذه الدورة التي ستنظم بساحة المعارض بالطريق الوطنية أكادير، تنظيم أروقة وعروض مهنية تبرز الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الحديثة في منظومة الخدمات الشرطية.

كما ستشكل هذه الأيام مناسبة تواصلية جديدة لتعريف المواطنين بأوجه التقدم والتحديث الذي تعرفه المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تنظيم ندوات علمية، وفضاءات خاصة بالأطفال، فضلا عن نسج أواصر التواصل الإيجابي مع شرائح مختلفة من المجتمع المغربي.

وبهذه المناسبة، وجهت المديرية العامة للأمن للوطني الدعوة للعموم ووسائل الإعلام من أجل المتابعة عن قرب لهذا الحدث المميز.

ويرتقب أن تشكل هذه الأبواب المفتوحة، التي تندرج ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني للانفتاح على محيطها المجتمعي، فرصة لتمكين المواطن من الاطلاع على آليات التحديث المعتمدة لضمان أمن المواطنين والممتلكات وحفظ النظام العام.

يذكر أن النسخة الماضية التي احتضنتها مدينة فاس قد جذبت جمهورا قياسيا بلغ مليون و150 ألف زائر، مما يبرز الأهمية التي تكتسيها هذه التظاهرة المجتمعية.