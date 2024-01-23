آيت الطالب يطلق خدمات 9 منشآت صحية بجهة فاس مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار مواصلة تهيئة وتأهيل البنية التحتية الصحية لمواكبة تعميم ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد ايت طالب، رفقة عامل إقليم تاونات ، سيدي صالح دحا، وبحضور عدد من المنتخبين وممثلي فعاليات المجتمع المدني، صباح اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، انطلاقة خدمات 9 منشآت صحية، حضرية وقروية، بجهة فاس مكناس، بالإضافة إلى مصلحة المستعجلات والمختبر الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو.

ويتعلق الأمر ب 3 مراكز صحية حضرية وقروية بإقليم تاونات، وهي المركز الصحي الحضري المستوى الأول تاونات، والمركزين الصحيين القرويين المستوى الأول “عين خميس “والمستوى الثاني “بني وليد”. وعلى مستوى إقليم تازة، تم إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي المستوى الأول “سيدي علي بورقبة” بالإضافة إلى مستوصفين صحيين قرويين وهما: المستوصف القروي “أسرير” والمستوصف القروي “بشيين”. كما تم، على مستوى إقليم مولاي يعقوب، إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الثاني والمستعجلات الطبية للقرب “مولاي يعقوب”، وكذا المركز الصحي الحضري المستوى الأول دار دبيبغ بفاس.

وبإقليم صفرو، تم إعطاء انطلاقة خدمات مصلحة المستعجلات والمختبر الطبي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، وذلك بعد إعادة تأهيلهما، حيث ستعزز هاتين المصلحتين الخدمات الصحية المقدمة لساكنة المدينة والمناطق المحيطة بها، وخصوصا خدمات المستعجلات الطبية والبيولوجية، الفحص بالأشعة، إزالة الصدمات والإنعاش الاستعجالي. كما تم على مستوى ذات الإقليم إعطاء خدمات المركز الصحي القروي المستوى الثاني عين الشكاك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عملت على تجهيز هذه المنشآت الصحية بمعداته طبية عالية الجودة، كما عبأت موارد بشرية كفأة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة، للاستفادة من سلة علاجات متنوعة تضم، على الخصوص، الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.

ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، وتهيئة الظروف المواتية لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، وتهدف إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة فاس مكناس، ولاسيما على مستوى أقاليم تاونات، تازة، صفرو ومولاي يعقوب وتقريب الخدمات الصحية من ساكنتها.

كما تروم هذه المؤسسات الصحية، الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وكذا تحسين الولوج إليها وتجويدها، بالإضافة إلى تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، وذلك من خلال تأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر المحطة الأولى في مسار العلاج والركيزة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

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