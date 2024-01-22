“المحكمة العليا” في إسبانيا تقضي بعدم قانونية ترحيل قُصّر إلى المغرب

2024-01-22 / 18:30
0
هبة بريس

قضت المحكمة العليا في إسبانيا اليوم الاثنين بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من سبتة المحتلة في غشت 2021 بعد عملية عبور جماعية عبر الحدود، وذلك في ضربة لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية اليسارية.

ورفض قضاة المحكمة استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة أمر مدريد بإعادة الشباب المغاربة إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة “تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية” دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته.

وعبر المهاجرون القصر، بدون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في ماي 2021، في ذروة خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء.

وأُعيد نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف غشت بعد اتفاق بين البلدين.

وقالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقُصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يعزي أسرة المرحوم العلامة والأديب عباس الجراري

الملك يعزي أسرة المرحوم العلامة والأديب عباس الجراري

2024-01-22 / 20:28
Photo of أمر قضائي بالحجز على جميع ممتلكات رئيس جماعة القصر الكبير

أمر قضائي بالحجز على جميع ممتلكات رئيس جماعة القصر…

2024-01-22 / 19:51
Photo of نشرة إنذارية : رياح قوية مع تطاير الغبار

نشرة إنذارية : رياح قوية مع تطاير الغبار

2024-01-22 / 19:38
Photo of الإجهاد المائي …سلطات بني ملال تقرر إغلاق الحمامات 3 أيام في الأسبوع

الإجهاد المائي …سلطات بني ملال تقرر إغلاق الحمامات 3…

2024-01-22 / 18:09
Photo of بركة: 63% من الشبكة الطرقية في حالة جيدة

بركة: 63% من الشبكة الطرقية في حالة جيدة

2024-01-22 / 17:05
Photo of بركة: “نتوفر على 42 محطة متنقلة لتحلية المياه”

بركة: “نتوفر على 42 محطة متنقلة لتحلية المياه”

2024-01-22 / 16:54
Photo of بركة: الأمطار الأخيرة رفعت واردات السدود بـ50 مليون متر مكعب

بركة: الأمطار الأخيرة رفعت واردات السدود بـ50 مليون متر…

2024-01-22 / 16:31
Photo of اكادير: إدانة برلمانيان ومحام بالحبس النافذ في قضية ” الخزنة الحديدية “

اكادير: إدانة برلمانيان ومحام بالحبس النافذ في قضية ”…

2024-01-22 / 13:38
Photo of طريق جمعة أولاد عبو أولاد سعيد.. غياب علامات التشوير يهدد السائقين ليلا

طريق جمعة أولاد عبو أولاد سعيد.. غياب علامات التشوير…

2024-01-22 / 13:13
Photo of الـSNRT تنظم أياما تكوينية لفائدة طلبة جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية‎‎

الـSNRT تنظم أياما تكوينية لفائدة طلبة جامعة محمد السادس…

2024-01-22 / 11:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق