“المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية”يقارب موضوع “البحث والتنمية” بالمعرض الفلاحي بمكناس

2024-04-28 / 10:24
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ع محيا ي _ هبة بريس

توج المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مشاركته في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في نسخته 16 بتنظيم ندوة حول مساهمة البحث والتنمية / الاستشارة الفلاحية والأدوات الرقمية من أجل التبني المستدام للزرع المباشر في المغرب بالتنسيق مع شركائه INRA وICARDA يوم الخميس 25 أبريل 2024.

واغنت هذه الندوة النقاش حول موضوع “المناخ والفلاحة: من أجل أنظمة إنتاج مستدامة ومقاومة” وهو شعار هذه النسخة من المعرض.
وعلى هامش هذه الندوة، ترأس السيد المدير العام للمكتب وممثلي المعهد الوطني للبحث الزراعي و منظمة إيكاردا والبنك الدولي حفل توزيع شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي حول “نظام الزرع المباشر والمدخل إلى تبني الأدوات الرقمية لتتبع البرنامج الوطني للزراعة الحافظة ومنصة “zar3Direct”

2024-04-28 / 10:24
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