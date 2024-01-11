مدرب غامبيا: “كنا سنموت جميعا في الطائرة”

مدرب غامبيا: “كنا سنموت جميعا في الطائرة”

2024-01-11 / 12:58
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وقعت حادثة مثيرة للقلق على متن رحلة تقل طاقم منتخب غامبيا إلى ساحل العاج، حيث فقد العديد منهم وعيهم بسبب نقص الأكسجين على متن الطائرة.

وبحسب التقارير، فإن الطائرة المعنية صغيرة الحجم، مما قد يكون ساهم في الوضع الحرج، حيث ان الطائرة عادت لغامبيا.

وفي تعليقه على الحادثة، أكد مدرب المنتخب الغامبي توم سانتيفت، أن الطاقم نجا من موت محقق.

وقال: “”كنا على وشك الموت، نحن جميعا سقطنا نائمين بسرعة، وأنا منهم. كانت لدي أحلام قصيرة حول حياتي كيف تسير، حقا.”

وأضاف “بعد تسع دقائق، قرر الطيار الالتفاف لأنه لم يكن هناك إمداد بالأكسجين”.

وتابع: “بعض اللاعبين لم يستيقظوا إلا مباشرة بعد الهبوط. لقد تعرضنا للتسمم بأول أوكسيد الكربون تقريبا.. لو قضينا 30 دقيقة أخرى داخل الطائرة لمتنا جميعا”.

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