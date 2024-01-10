مزراوي وعدلي يلتحقان بمعسكر المنتخب الوطني في سان بيدرو

مزراوي وعدلي يلتحقان بمعسكر المنتخب الوطني في سان بيدرو

2024-01-10 / 21:09
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وصل الثنائي نصير مزراوي، ظهير بايرن ميونيخ الألماني وأمين عدلي، جناح باير ليفركوزن الألماني إلى معسكر المنتخب الوطني بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، اليوم الأربعاء، وذلك تمهيدا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتأخر إلتحاق اللاعب نصير مزراوي بمعسكر أسود الأطلس بسبب الإصابة، حيث قضى بضعة أيام داخل مركز تدريبات بايرن ميونيخ لمواصلة برنامجه العلاجي قبل السفر إلى سان بيدرو.

بينما لم يتمكن أمين عدلي من الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني بشكل مبكر بسبب وفاة والدته.

والتحق اللاعبان بفندق إقامة المنتخب الوطني في مدينة سان بيدرو، علما أن أمين عدلي سيكون متاحا في المباراة الأولى ضد تنزانيا، بينما سيغيب عنها نصير مزراوي بسبب الإصابة.

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