أسود الأطلس يواجهون سيراليون في آخر محك إعدادي قبل إنطلاق “الكان”

يلتقي المنتخب الوطني المغربي مع نظيره منتخب سيراليون، في مباراة ودية، اليوم الخميس بداية من السادسة مساء بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

وتعتبر مباراة اليوم آخر محك تحضيري لمنتخب أسود الأطلس قبل دخول غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا.

ويطمح الناخب الوطني وليد الركراكي لاستغلال مباراة اليوم أمام سيراليون من أجل الوقوف على مدى جاهزية المجموعة لدخول غمار “الكان”.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي سيستهل مشواره في “الكان” بمواجهة تنزانيا يوم 17 يناير الحالي بداية من السادسة مساء بمدينة سان بيدرو.

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