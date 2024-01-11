باريس سان جيرمان يضع نايف أكرد ضمن اهتماماته

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع وست هام الإنجليزي ضمن اهتماماته خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في التفاوض مع مسؤولي وست هام بشأن صفقة نايف أكرد.

وحسب نفس المصدر فإن مسؤولي باريس سان جيرمان يرغبون في ضم أكرد من أجل تعزيز محور دفاع الفريق، بناء على توصية المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ومعلوم أن باريس سان جيرمان يضم في صفوفه الدولي المغربي أشرف حكيمي، وقد يكون ذلك عاملا مساعدا على قدوم نايف أكرد إلى فريق العاصمة الفرنسية.

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