بعثة منتخب غامبيا تنجو من الموت في الطائرة أثناء سفرها إلى ساحل العاج

بعثة منتخب غامبيا تنجو من الموت في الطائرة أثناء سفرها إلى ساحل العاج

2024-01-11 / 12:24
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أعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم، عودة منتخب بلاده مرة أخرى إلى جامبيا، بسبب عطل فني ألغى رحلة السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم السبت المقبل.

وقال الاتحاد الجامبي في بيان رسمي إن الطائرة التي تقل منتخب جامبيا عادت إلى العاصمة بانجول بسبب مشاكل فنية بعد 9 دقائق مرعبة في الجو.

وأضاف: “عند الهبوط أشارت التحقيقات الأولية إلى فقدان الضغط ونقص الأكسجين في متن الطائرة. ومع ذلك، يقوم الفريق الفني للشركة المشغلة للرحلة، (طيران كوت ديفوار)، بتقييم الوضع لتحديد سبب نقص الأكسجين”.

وأشار الاتحاد الجامبي إلى وجود محاولات لسفر البعثة سريعا إلى كوت ديفوار مؤكدا أن حالة جميع اللاعبين جيدة ولا توجد أي مشاكل صحية.

ويلعب المنتخب الجامبي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، برفقة منتخبات السنغال والكاميرون وغينيا.

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