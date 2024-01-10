الزاكي يكشف عن مرشحه للتتويج بكأس أمم أفريقيا
كشف الإطار الوطني بادو الزاكي، مدرب منتخب النيجر عن مرشحه للتتويج بكأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج.
وقال الزاكي في تصريح له: “المنتخب السينغالي هو المرشح الأبرز للتتويج باللقب، لأنه يضم لاعبين يمارسون في أندية كبيرة عالميا”.
وأضاف: “كما أن منتخب السينغال هو حامل اللقب، لذلك فهو المرشح الأول للتتويج”.
وتابع: “منتخب الكاميرون بدوره مرشح للمرور إلى الدور الموالي بسهولة رفقة السينغال”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp