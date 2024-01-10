الزاكي يكشف عن مرشحه للتتويج بكأس أمم أفريقيا

كشف الإطار الوطني بادو الزاكي، مدرب منتخب النيجر عن مرشحه للتتويج بكأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج.

وقال الزاكي في تصريح له: “المنتخب السينغالي هو المرشح الأبرز للتتويج باللقب، لأنه يضم لاعبين يمارسون في أندية كبيرة عالميا”.

وأضاف: “كما أن منتخب السينغال هو حامل اللقب، لذلك فهو المرشح الأول للتتويج”.

وتابع: “منتخب الكاميرون بدوره مرشح للمرور إلى الدور الموالي بسهولة رفقة السينغال”.

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