يوسف المختاري يدعم أسود الأطلس والركراكي قبل إنطلاق “الكان”

يوسف المختاري يدعم أسود الأطلس والركراكي قبل إنطلاق “الكان”

2024-01-10 / 16:58
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حرص الدولي المغربي السابق يوسف المختاري على دعم لاعبي ومدرب المنتخب الوطني قبل مشاركتهم في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج.

وظهر المختاري في مقطع فيديو قصير وجه من خلاله رسالة تحفيزية لعناصر المنتخب الوطني المغربي، مطالبا إياهم بضرورة التتويج باللقب القاري.

وقال المختاري في رسالته: “معكم يوسف المختاري، لقد حان وقتنا سنة 2024، لنتوج بلقب كأس أفريقيا لأن كل المغاربة معكم”.

كما عبر المختاري عن دعمه للناخب الوطني وزميله السابق في المنتخب الوطني وليد الركراكي.

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