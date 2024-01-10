أمرابط يؤكد جاهزية أسود الأطلس للدفاع عن حظوظهم في “الكان”

أمرابط يؤكد جاهزية أسود الأطلس للدفاع عن حظوظهم في “الكان”

2024-01-10 / 09:10
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أكد الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي جاهزية المنتخب الوطني للدفاع عن حظوظه في كأس أمم أفريقيا.

وقال أمرابط في تصريح للموقع الرسمي للجامعة: “الجو حار كما هو معتاد، نعمل بجد ونستعد بقوة، ونسعى لإسعاد الشعب المغربي”.

وأضاف: “لم نأت إلى هنا من أجل أنفسنا بل قدمنا من أجل بلدنا وإسعاد الشعب المغربي”.

وتابع: “هدفنا هو جعل المغاربة فخورين، سنبذل كل ما في جعبتنا لتشريفهم، وتحقيق إنجاز جديد على غرار مونديال قطر ولما لا افضل من ذلك ونعدهم بأننا سنقاتل لإسعادهم”.

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