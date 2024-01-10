أمرابط يؤكد جاهزية أسود الأطلس للدفاع عن حظوظهم في “الكان”

أكد الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي جاهزية المنتخب الوطني للدفاع عن حظوظه في كأس أمم أفريقيا.

وقال أمرابط في تصريح للموقع الرسمي للجامعة: “الجو حار كما هو معتاد، نعمل بجد ونستعد بقوة، ونسعى لإسعاد الشعب المغربي”.

وأضاف: “لم نأت إلى هنا من أجل أنفسنا بل قدمنا من أجل بلدنا وإسعاد الشعب المغربي”.

وتابع: “هدفنا هو جعل المغاربة فخورين، سنبذل كل ما في جعبتنا لتشريفهم، وتحقيق إنجاز جديد على غرار مونديال قطر ولما لا افضل من ذلك ونعدهم بأننا سنقاتل لإسعادهم”.

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