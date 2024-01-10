العروض تنهال على يسري بوزوق بعد تألقه مع الرجاء الرياضي

العروض تنهال على يسري بوزوق بعد تألقه مع الرجاء الرياضي

2024-01-10 / 13:33
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انهالت العروض على الجزائري يسري بوزوق، لاعب الرجاء الرياضي بعد تألقه مع الفريق الأخضر.

وتوصل بوزوق مؤخرا بعروض من أندية خليجية وأخرى من أوروبا، إلى جانب عرض من الدوري الجزائري، بعدما قدم مستويات مميزة مع فريق الرجاء الرياضي خلال النصف الأول من الموسم الكروي الحالي.

ويقدم النجم الجزائري مستويات كبيرة مع الرجاء هذا الموسم، حيث لعب حتى الآن 13 مباراة في البطولة الاحترافية هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب أزيد من مليار سنتيم، علما أنه إنضم إلى الرجاء الرياضي ضيف سنة 2022 قادما إليه من نادي أكاديمية بارادو الجزائري.

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