كورتوا يمتدح بونو ويؤكد: “إنه يستحق جائزة الأفضل في العالم”

امتدح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد زميله ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي مرشحا إياه للحصول على جائزة “the best” لأفضل حارس مرمى في العالم.

وقال كورتوا في تصريحات للموقع الرسمي لـ “فيفا”: “بونو أعرفه جيدا، لقد كان حاضرا في حفل زفافي، وتربطنا صداقة قوية، حيث لعبنا معا في أتلتيكو مدريد”.

وأضاف: “إنه حارس رائع، وساهم بشكل كبير في بلوغ منتخب بلاده لنصف نهائي المونديال”.

وتابع: “بونو توج مع اشبيلية بالدوري الأوروبي وقدم موسما مميزا في الليغا، لذلك أرى أنه يستحق الحصول على جائزة أفضل حارس في العالم”.

ومعلوم أن ياسين بونو يتنافس على جائزة “فيفا” لأفضل حارس في العالم مع كل من اللجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد والبرازيلي إدريسون، حارس مانشستر سيتي.

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