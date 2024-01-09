كورتوا يمتدح بونو ويؤكد: “إنه يستحق جائزة الأفضل في العالم”

كورتوا يمتدح بونو ويؤكد: “إنه يستحق جائزة الأفضل في العالم”

2024-01-09 / 21:14
0

امتدح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد زميله ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي مرشحا إياه للحصول على جائزة “the best” لأفضل حارس مرمى في العالم.

وقال كورتوا في تصريحات للموقع الرسمي لـ “فيفا”: “بونو أعرفه جيدا، لقد كان حاضرا في حفل زفافي، وتربطنا صداقة قوية، حيث لعبنا معا في أتلتيكو مدريد”.

وأضاف: “إنه حارس رائع، وساهم بشكل كبير في بلوغ منتخب بلاده لنصف نهائي المونديال”.

وتابع: “بونو توج مع اشبيلية بالدوري الأوروبي وقدم موسما مميزا في الليغا، لذلك أرى أنه يستحق الحصول على جائزة أفضل حارس في العالم”.

ومعلوم أن ياسين بونو يتنافس على جائزة “فيفا” لأفضل حارس في العالم مع كل من اللجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد والبرازيلي إدريسون، حارس مانشستر سيتي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حراسة أمنية مشددة في محيط فندق إقامة أسود الأطلس بسان بيدرو

حراسة أمنية مشددة في محيط فندق إقامة أسود الأطلس…

2024-01-09 / 19:32
Photo of بلهندة يتلقى عرضا مغريا من الدوري القطري

بلهندة يتلقى عرضا مغريا من الدوري القطري

2024-01-09 / 18:15
Photo of الجعواني ينتقل رسميا إلى الدوري الليبي

الجعواني ينتقل رسميا إلى الدوري الليبي

2024-01-09 / 17:08
Photo of سايس: لسنا مرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا

سايس: لسنا مرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا

2024-01-09 / 15:27
Photo of الركراكي أمام خيارين لتعويض غياب مزراوي ضد تنزانيا في “الكان”

الركراكي أمام خيارين لتعويض غياب مزراوي ضد تنزانيا في…

2024-01-09 / 13:50
Photo of زينباور يوجه طلبا لإدارة الرجاء الرياضي بشأن الميركاتو الشتوي

زينباور يوجه طلبا لإدارة الرجاء الرياضي بشأن الميركاتو الشتوي

2024-01-09 / 12:15
Photo of بن شرقي يرحب بالعودة إلى الزمالك المصري

بن شرقي يرحب بالعودة إلى الزمالك المصري

2024-01-09 / 10:42
Photo of البدراوي يعود إلى الرجاء الرياضي

البدراوي يعود إلى الرجاء الرياضي

2024-01-09 / 10:34
Photo of المغربي آدم أزنو يحظى بإعجاب توماس توخيل

المغربي آدم أزنو يحظى بإعجاب توماس توخيل

2024-01-09 / 09:24
Photo of المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في ساحل العاج

المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في ساحل العاج

2024-01-08 / 23:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق