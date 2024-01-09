الركراكي أمام خيارين لتعويض غياب مزراوي ضد تنزانيا في “الكان”

بات الناخب الوطني وليد الركراكي أمام خيارين اثنين لتعويض غياب نصير مزراوي، ظهير بايرن ميونيخ الألماني عن مباراة أسود الأطلس ضد تنزانيا، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات “الكان”.

وأكد طبيب المنتخب الوطني المغربي في تصريح سابق غياب مزراوي عن المباراة الأولى للمنتخب الوطني ضد تنزانيا في “الكان” بداعي الإصابة.

وسيكون الناخب الوطني وليد الركراكي أمام خيار الاعتماد على يحيى عطية الله، مدافع الوداد الرياضي في مكان نصير مزراوي كظهير أيسر.

أما الخيار الثاني فيتمثل في توظيف أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيسر والاعتماد على محمد الشيبي، مدافع بيراميدز المصري كظهير أيمن.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp