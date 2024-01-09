الركراكي أمام خيارين لتعويض غياب مزراوي ضد تنزانيا في “الكان”

الركراكي أمام خيارين لتعويض غياب مزراوي ضد تنزانيا في “الكان”

2024-01-09 / 13:50
0

بات الناخب الوطني وليد الركراكي أمام خيارين اثنين لتعويض غياب نصير مزراوي، ظهير بايرن ميونيخ الألماني عن مباراة أسود الأطلس ضد تنزانيا، ضمن الجولة الأولى من مرحلة مجموعات “الكان”.

وأكد طبيب المنتخب الوطني المغربي في تصريح سابق غياب مزراوي عن المباراة الأولى للمنتخب الوطني ضد تنزانيا في “الكان” بداعي الإصابة.

وسيكون الناخب الوطني وليد الركراكي أمام خيار الاعتماد على يحيى عطية الله، مدافع الوداد الرياضي في مكان نصير مزراوي كظهير أيسر.

أما الخيار الثاني فيتمثل في توظيف أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيسر والاعتماد على محمد الشيبي، مدافع بيراميدز المصري كظهير أيمن.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجعواني ينتقل رسميا إلى الدوري الليبي

الجعواني ينتقل رسميا إلى الدوري الليبي

2024-01-09 / 17:08
Photo of سايس: لسنا مرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا

سايس: لسنا مرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا

2024-01-09 / 15:27
Photo of زينباور يوجه طلبا لإدارة الرجاء الرياضي بشأن الميركاتو الشتوي

زينباور يوجه طلبا لإدارة الرجاء الرياضي بشأن الميركاتو الشتوي

2024-01-09 / 12:15
Photo of بن شرقي يرحب بالعودة إلى الزمالك المصري

بن شرقي يرحب بالعودة إلى الزمالك المصري

2024-01-09 / 10:42
Photo of البدراوي يعود إلى الرجاء الرياضي

البدراوي يعود إلى الرجاء الرياضي

2024-01-09 / 10:34
Photo of المغربي آدم أزنو يحظى بإعجاب توماس توخيل

المغربي آدم أزنو يحظى بإعجاب توماس توخيل

2024-01-09 / 09:24
Photo of المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في ساحل العاج

المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في ساحل العاج

2024-01-08 / 23:09
Photo of الهبطي ردا على مدرب الرجاء: “ها أنت شفتي الجيش أداء ونتيجة”

الهبطي ردا على مدرب الرجاء: “ها أنت شفتي الجيش…

2024-01-08 / 22:09
Photo of البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على الفتح الرياضي ويتوج “بطلا للخريف”

البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على الفتح الرياضي ويتوج…

2024-01-08 / 20:00

كرة القدم ..وفاة الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور عن 78…

2024-01-08 / 18:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق