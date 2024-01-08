المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في ساحل العاج

المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في ساحل العاج

2024-01-08 / 23:09
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خاض لاعبو المنتخب الوطني المغربي، مساء اليوم الإثنين، حصتهم التدريبية الأولى في مدينة سان بيدرو بساحل العاج، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وخصص الناخب الوطني وليد الركراكي الحصة التدريبية لهذا اليوم لبعض التمارين البدنية، وقد عرفت مشاركة جميع العناصر باستثاء نصير مزراوي، الذي يواصل برنامج تأهيله مع فريقه بايرن ميونيخ إلى جانب اللاعب أمين عدلي الذي لم يلتحق بعد بمعسكر الأسود بسبب وفاة والدته.

ومعلوم أن بعثة المنتخب الوطني المغربي وصلت إلى ساحل العاج أمس الأحد في رحلة جوية على متن طائرة خاصة.

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