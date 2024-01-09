المغربي آدم أزنو يحظى بإعجاب توماس توخيل

المغربي آدم أزنو يحظى بإعجاب توماس توخيل

2024-01-09 / 09:24
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يحظى اللاعب المغربي آدم أزنو، ظهير بايرن ميونيخ بإعجاب مدرب الفريق الأول لناديه توماس توخيل.

وضم توخيل اللاعب آدم أزنو لتدريبات الفريق الأول لبايرن ميونيخ، مؤخرا، حيث يتدرب اللاعب حاليا مع كبار النادي البافاري خلال فترة التحضير للنصف الثاني من الموسم الكروي الحالي.

كما شارك آزنو كبديل في المباراة الودية لبايرن ميونيخ ضد بازل السويسري التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث قدم اللاعب المغربي إشارات إيجابية لمدربه توماس توخيل.

معلوم أن آدم أزنو من مواليد سنة 2006 بمدينة برشلونة الإسبانية، وقد بدأ مشواره داخل “البارصا” قبل الانضمام لنادي بايرن ميونيخ، علما أنه يشغل مركز الظهير.

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