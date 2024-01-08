الأهلي المصري يكشف حقيقة عودة بانون إلى صفوفه

كشف الأهلي المصري حقيقة عودة الدولي المغربي بدر بانون، مدافع قطر القطري إلى صفوفه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوردت صحيفة “فيتو” المصرية نقلا عن مصدر داخل إدارة الأهلي أن مسؤولي الفريق المصري لا يفكرون في استعادة مدافعهم السابق بدر بانون، بحكم أن توجه النادي الحال هو ضم مدافع مصري أو آخر فلسطيي ليتم تسجيله كلاعب محلي.

وكانت بعض التقارير الإعلامية المصرية قد تحدثت عن قرب عودة المدافع بدر بانون إلى صفوف الأهلي المصري، في ظل وضعيته داخل فريقه القطري.

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