الركراكي يرفع من نسق تدريبات أسود الأطلس في ساحل العاج

الركراكي يرفع من نسق تدريبات أسود الأطلس في ساحل العاج

2024-01-08 / 15:25
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قرر الناخب الوطني وليد الركراكي الرفع من نسق تدريبات المتتخب الوطني بعد الوصول إلى ساحل العاج، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وحلت بعثة المنتخب الوطني بساحل العاج، أمس الأحد، في رحلة جوية، وذلك تمهيدا للمشاركة في “الكان”، حيث توجه بعدها أسود الأطلس إلى مقر إقامتهم في مدينة سان بيدرو.

ووضع وليد الركراكي برنامجا مكثفا لتدريبات العناصر الوطنية، وذلك سعيا منه للتأقلم بشكل سريع مع الأجواء التي ستقام فيها مباريات “الكان”، وتفادي التأثر بعامل الرطوبة.

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