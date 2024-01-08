غاتوزو ينهال بالمديح على المغربي بلال نادر بعد تألقه في كأس فرنسا

إنهال الإيطالي جينارو غاتوزو، مدرب أولمبيك مارسيليا على لاعبه المغربي بلال نادر بعد تألقه في كأس فرنسا.

وقال غاتوزو في تصريح له بعد الفوز على ثيونفيل في كأس فرنسا: “لقد قدم مستوى جيد في مباراة الكأس، ولدي الكثير من المشاعر تجاهه، لأنها المرة الأولى التي يلعب معنا كأساسي”.

وأضاف: “إنه يتمتع بموهبة كبيرة، وبإمكانه أن يكون لاعبا مهما، وقد أظهر أمورا جيدة، وأنا سعيد للغاية من أجله”.

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