كرة القدم ..وفاة الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عاماً

2024-01-08 / 18:24
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هبة بريس _ رياضة

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية “القيصر” فرانتس بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، الأحد عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة الإثنين لوكالة سيد أحد فروع فرانس برس

وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب “دي مانشافت” بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

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