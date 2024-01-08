بنزيما مرشح للعودة إلى ريال مدريد

بنزيما مرشح للعودة إلى ريال مدريد

2024-01-08 / 09:04
0

أثار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، جدلا كبيرا بشأن مستقبله مع العميد خلال الموسم الحالي.

وتعرض بنزيما لانتقادات حادة من مشجعي الاتحاد بسبب تراجع مستواه، وصدمة الخروج المبكر من كأس العالم للأندية بالخسارة أمام الأهلي المصري.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال”، فقد كشف مقربون من بنزيما، أنه نادم على ترك ريال مدريد، كما أنه لا يمانع العودة للميرنجي لخوض 6 أشهر معه حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن تحقيق رغبة بنزيما أمر مستحيل، لأن اتحاد جدة لن يوافق على رحيله مطلقا في الشتاء.

ونوهت “الكلمة الأخيرة لعودة بنزيما إلى ريال مدريد، تعود إلى رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي”.

وأوضحت أن إدارة الملكي ترى أن العودة السريعة للمهاجم الفرنسي عقب 6 أشهر من الرحيل، بمثابة اعتراف بالخطأ على السماح بمغادرة اللاعب في الصيف الماضي.

وجرى تجديد عقد بنزيما تلقائيا لمدة عام إضافي عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن إدارة ريال مدريد وافقت على رحيله مجانا قبل انتهاء العقد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتأهل إلى دور الـ16

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتأهل إلى دور الـ16

2024-01-07 / 23:06
Photo of البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي والمغرب الفاسي يتعادلان

البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي والمغرب الفاسي يتعادلان

2024-01-07 / 22:01
Photo of الوداد الرياضي يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام المغرب التطواني

الوداد الرياضي يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام المغرب التطواني

2024-01-07 / 20:04
Photo of عين على الخصم.. منتخب تنزانيا ينهزم وديا أمام مصر قبل مواجهة أسود الأطلس

عين على الخصم.. منتخب تنزانيا ينهزم وديا أمام مصر…

2024-01-07 / 19:19
Photo of تسليم سيارات إسعاف وحافلات للنقل المدرسي لفائدة جماعات قروية بإقليم الصويرة

تسليم سيارات إسعاف وحافلات للنقل المدرسي لفائدة جماعات قروية…

2024-01-07 / 18:55
Photo of المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يصل الى سان بيدرو بكوت ديفوار

المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يصل الى سان بيدرو…

2024-01-07 / 18:25
Photo of البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يواصل الصحوة ونهضة بركان يسقط أمام الزمامرة

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يواصل الصحوة ونهضة بركان يسقط…

2024-01-07 / 18:01
Photo of المغربي بلال نادر يتألق مع أولمبيك مارسيليا في كأس فرنسا

المغربي بلال نادر يتألق مع أولمبيك مارسيليا في كأس…

2024-01-07 / 16:46
Photo of مدرب إتحاد طنجة يهاجم الجزائري مرباج غايا ويتهمه بـ”التخاذل”

مدرب إتحاد طنجة يهاجم الجزائري مرباج غايا ويتهمه بـ”التخاذل”

2024-01-07 / 15:10
Photo of برشلونة يتجه للتضحية بأحد نجومه من أجل شادي رياض

برشلونة يتجه للتضحية بأحد نجومه من أجل شادي رياض

2024-01-07 / 14:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق