توقيف أخطر مجرم دولي بالعاصمة الرباط
استطاعت السلطات الأمنية المغربية، من اعتقال اخطر المجرمين دوليا المسمى “روبن سارايفا” وهو مواطن برتغالي، كان مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية ” الإنتربول”.
وكان ” روبن سارايفا” ينتمي إلى مافيا دولية يتزعمها مواطنين ألبان ، قام بقتل شخصية سياسية ورجل أعمال ” الباني” بالرصاص في احد المقاهي، بعد قطع مسافة 2500 كلم من اجل تنفيذ مهمة ” التصفية ” واختفى بعد ذلك عن الأنظار ، في حين تم توقيف أربعة اخرين من مساعديه .
وكان الموقوف قد دخل التراب المغربي بهوية مزورة ، غير ان الأبحاث والتحريات قادت الأجهزة الأمنية إلى الوصول اليه من جديد و اعتقاله بأحد المنازل بالعاصمة الرباط.
وقد سلمت السلطات الأمنية المغربية ” قاتل السياسيين ” إلى الشرطة الدولية الأسبوع الجاري ، والتي بدورها سلمته إلى السلطات الألبانية التي وضعته في أحد السجون الألبانية الأشد حراسة بالبلد من اجل محاكمته .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
شحال كتزيدو فيه
دخل بهوية مزورة !!!! مما يعني دوز عليكم الدكاكة ما قشعتو والو .
كان مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية الإنتربول