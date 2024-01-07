توقيف أخطر مجرم دولي بالعاصمة الرباط

ع اللطيف بركة : هبة بريس

استطاعت السلطات الأمنية المغربية، من اعتقال اخطر المجرمين دوليا المسمى “روبن سارايفا” وهو مواطن برتغالي، كان مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية ” الإنتربول”.

وكان ” روبن سارايفا” ينتمي إلى مافيا دولية يتزعمها مواطنين ألبان ، قام بقتل شخصية سياسية ورجل أعمال ” الباني” بالرصاص في احد المقاهي، بعد قطع مسافة 2500 كلم من اجل تنفيذ مهمة ” التصفية ” واختفى بعد ذلك عن الأنظار ، في حين تم توقيف أربعة اخرين من مساعديه .

وكان الموقوف قد دخل التراب المغربي بهوية مزورة ، غير ان الأبحاث والتحريات قادت الأجهزة الأمنية إلى الوصول اليه من جديد و اعتقاله بأحد المنازل بالعاصمة الرباط.

وقد سلمت السلطات الأمنية المغربية ” قاتل السياسيين ” إلى الشرطة الدولية الأسبوع الجاري ، والتي بدورها سلمته إلى السلطات الألبانية التي وضعته في أحد السجون الألبانية الأشد حراسة بالبلد من اجل محاكمته .

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