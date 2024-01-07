توقيف أخطر مجرم دولي بالعاصمة الرباط

2024-01-07 / 18:40
23
ع اللطيف بركة : هبة بريس

استطاعت السلطات الأمنية المغربية، من اعتقال اخطر المجرمين دوليا المسمى “روبن سارايفا” وهو مواطن برتغالي، كان مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية ” الإنتربول”.

وكان ” روبن سارايفا” ينتمي إلى مافيا دولية يتزعمها مواطنين ألبان ، قام بقتل شخصية سياسية ورجل أعمال ” الباني” بالرصاص في احد المقاهي، بعد قطع مسافة 2500 كلم من اجل تنفيذ مهمة ” التصفية ” واختفى بعد ذلك عن الأنظار ، في حين تم توقيف أربعة اخرين من مساعديه .

وكان الموقوف قد دخل التراب المغربي بهوية مزورة ، غير ان الأبحاث والتحريات قادت الأجهزة الأمنية إلى الوصول اليه من جديد و اعتقاله بأحد المنازل بالعاصمة الرباط.

وقد سلمت السلطات الأمنية المغربية ” قاتل السياسيين ” إلى الشرطة الدولية الأسبوع الجاري ، والتي بدورها سلمته إلى السلطات الألبانية التي وضعته في أحد السجون الألبانية الأشد حراسة بالبلد من اجل محاكمته .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “خدمات القرب القنصلية”.. إطلاق خدمة جديدة لفائدة مغاربة الخارج

“خدمات القرب القنصلية”.. إطلاق خدمة جديدة لفائدة مغاربة الخارج

2024-01-08 / 22:51
Photo of شركة طيران مغربية ستحظى بالتغطية الطبية الطارئة للكان

شركة طيران مغربية ستحظى بالتغطية الطبية الطارئة للكان

2024-01-08 / 22:40
Photo of بلينكن يصل إلى إسرائيل للتباحث حول الحرب على غزة

بلينكن يصل إلى إسرائيل للتباحث حول الحرب على غزة

2024-01-08 / 22:19
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 43 مرشحا للهجرة

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 43 مرشحا للهجرة

2024-01-08 / 22:00
Photo of تلاميذ يخربون مدرستهم بسيدي سليمان

تلاميذ يخربون مدرستهم بسيدي سليمان

2024-01-08 / 21:27
Photo of ” فيلدرز” يسحب اقتراحا بحظر المساجد والقرآن

” فيلدرز” يسحب اقتراحا بحظر المساجد والقرآن

2024-01-08 / 21:19
Photo of “جمعية” بايطاليا تقدم المساعدة لمنكوبي زلزال الحوز ضواحي مراكش

“جمعية” بايطاليا تقدم المساعدة لمنكوبي زلزال الحوز ضواحي مراكش

2024-01-08 / 21:03
Photo of فاس.. العثور على أربعيني جثة هامدة داخل فران تقليدي بحي بنسودة.

فاس.. العثور على أربعيني جثة هامدة داخل فران تقليدي…

2024-01-08 / 20:48
Photo of مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن محور “فيلادلفيا”

مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن محور “فيلادلفيا”

2024-01-08 / 20:25
Photo of بنموسى : المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تُدرَّس الأمازيغية بلغت 31 في المائة

بنموسى : المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تُدرَّس الأمازيغية بلغت…

2024-01-08 / 20:09

‫23 تعليقات

  1. تحياتي للامن الوطني المغربي وارفع القبعة لهؤلاء الامنيين اللذين يصهرون على امن الدولة بامتياز والله يحفضكم ويرعاكم بقدرته ان شاء الله وباذنه وعاش ملكنا المحبوب محمد السادس نصره الله وحفضه

    1
    رد

  2. العز و النصر للأمة المغربية الإسلامية المكافحة المجاهدة و التي تسعى للأفضل و الحمد لله جل و على الأرجح كل المغاربة يفتخرون بانتماءهم إلى المغرب،مغربنا الحبيب الجميل المعطاء الكريم اللهم آدم علينا نعمتك التي لا تحصى و أمن أمتنا أرضا وشعبا آمين

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق