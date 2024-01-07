توقيف أخطر مجرم دولي بالعاصمة الرباط
استطاعت السلطات الأمنية المغربية، من اعتقال اخطر المجرمين دوليا المسمى “روبن سارايفا” وهو مواطن برتغالي، كان مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية ” الإنتربول”.
وكان ” روبن سارايفا” ينتمي إلى مافيا دولية يتزعمها مواطنين ألبان ، قام بقتل شخصية سياسية ورجل أعمال ” الباني” بالرصاص في احد المقاهي، بعد قطع مسافة 2500 كلم من اجل تنفيذ مهمة ” التصفية ” واختفى بعد ذلك عن الأنظار ، في حين تم توقيف أربعة اخرين من مساعديه .
وكان الموقوف قد دخل التراب المغربي بهوية مزورة ، غير ان الأبحاث والتحريات قادت الأجهزة الأمنية إلى الوصول اليه من جديد و اعتقاله بأحد المنازل بالعاصمة الرباط.
وقد سلمت السلطات الأمنية المغربية ” قاتل السياسيين ” إلى الشرطة الدولية الأسبوع الجاري ، والتي بدورها سلمته إلى السلطات الألبانية التي وضعته في أحد السجون الألبانية الأشد حراسة بالبلد من اجل محاكمته .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
23 تعليقات
تحياتي للامن الوطني المغربي وارفع القبعة لهؤلاء الامنيين اللذين يصهرون على امن الدولة بامتياز والله يحفضكم ويرعاكم بقدرته ان شاء الله وباذنه وعاش ملكنا المحبوب محمد السادس نصره الله وحفضه
العز و النصر للأمة المغربية الإسلامية المكافحة المجاهدة و التي تسعى للأفضل و الحمد لله جل و على الأرجح كل المغاربة يفتخرون بانتماءهم إلى المغرب،مغربنا الحبيب الجميل المعطاء الكريم اللهم آدم علينا نعمتك التي لا تحصى و أمن أمتنا أرضا وشعبا آمين
وماذا عن اصحاب السكاكين و الخناجر في المغرب