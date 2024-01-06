سلطات سبتة تعلن الانتهاء من كافة المشاكل التقنية المتعلقة بمعبر “تراخال”

2024-01-06 / 20:42
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هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر إعلامية محلية بسبتة المحتلة، أن السلطات الإسبانية بالمدينة تتجه للانتهاء من كافة المشاكل التقنية المتعلقة بمعبر تراخال الحدودي في سنة 2024.

وتحدثت المصادر ذاتها عن جاهزية المعبر هذه السنة للعمل بشكل كامل وبوسائل تكنولوجية حديثة وبطرق منتظمة، مما سيُنهي مشاكل العبور التي كانت قائمة منذ سنوات.

وتسود حالة من التفاؤل داخل اوساط الراي العام في سبتة ومليلية المحتلتين، بشأن تفعيل اتفاق الجمارك التجارية، في أعقاب تجديد ولاية بيدرو سانشيز على رأس الحكومة الإسبانية.

ويعتبر فاعلون اقتصاديون في المدينتين المحتلتين، ان إعادة فتح المعبرين، سيشكل فرصة لإنعاش الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة، مما سيسهم في اخراج المدينتين من حالة الركود الاقتصادي الذي تعانيانه منذ 2019.

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