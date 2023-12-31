متابعة “نخنوخ نيبا” جنائيا في حالة اعتقال بتهمة تغرير بقاصر

2023-12-31 / 16:22
3
هبة بريس _ مراكش

أمر الوكيل العام بمحكمة الإستئناف مراكش بإيداع نخنوخ إبن أخ نيبا سجن الوداية بمراكش بعد متابعته بجناية التغرير بقاصر

وتعود تفاصيل القضية بعد أن تقدمت عائلة مكناسية بشكاية إلى الشرطة القضائية تؤكد إختفاء إبنتهم القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة في ظروف غامضة وأن هاتفها المحمول يرن دون جواب

وتفاعلا مع الشكاية فقد تم تكليف فرقة أمنية إستخدمت تقنيات علمية من أجل تحديد موقع الهاتف وبالفعل تم تحديد موقع الهاتف الذي تبين أنه متواجد بمدينة الحمراء

وبتنسيق مع الفرقة الولائية بمراكش تمت مداهمت أحد الشقق فكانت المفاجأة أن تم العثور على طفلة القاصر رفقة نخنوخ إبن أخ نيبا الذي تعرف على القاصر في مواقع التواصل الاجتماعي

وجرى التحقيق معه والاستماع إلى القاصر ووالدها الذي قرر متابعة نخنوخ الذي قدم أمام الوكيل العام الذي قرر إيداعه سجن الوداية .
.
ويعرف ان نخنوخ يلازم عمه نيبا في تصوير مقاطع فيديو تكون في غالب الأحيان فكاهية تميل إلى خلق جو من الضحك غير أن البعض يعتبرها ” بسالة ” وجب القطع معها .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بتحريك القوة العمومية ضد الأساتذة

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بتحريك القوة العمومية…

2023-12-31 / 19:12
Photo of الملك يتبادل تهاني 2024 مع قادة دول

الملك يتبادل تهاني 2024 مع قادة دول

2023-12-31 / 18:35
Photo of 2023 .. كوارث طبيعية ضربت بلدان عربية

2023 .. كوارث طبيعية ضربت بلدان عربية

2023-12-31 / 18:25
Photo of استعدادات أمنية لمواكبة احتفالات رأس السنة الميلادية بطنجة ( صور + فيديو)

استعدادات أمنية لمواكبة احتفالات رأس السنة الميلادية بطنجة (…

2023-12-31 / 18:14

اختيار جمهور الوداد الأفضل في العالم في 2023

2023-12-31 / 16:58
Photo of “البيع القضائي لعقار القاصر” موضوع رسالة ماستر بالناضور

“البيع القضائي لعقار القاصر” موضوع رسالة ماستر بالناضور

2023-12-31 / 16:01
Photo of حجز 18 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز 18 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

2023-12-31 / 15:28
Photo of تزنيت : ايداع شابين السجن بتهمة ابتزاز تلميذة بنشر صورها

تزنيت : ايداع شابين السجن بتهمة ابتزاز تلميذة بنشر…

2023-12-31 / 14:25
Photo of احباط عملية تهريب 34 طائر حسون بجماعة بن صميم بافران

احباط عملية تهريب 34 طائر حسون بجماعة بن صميم…

2023-12-31 / 13:46
Photo of في أول أيام 2024 .. كيف سيكون الطقس بالمغرب؟

في أول أيام 2024 .. كيف سيكون الطقس بالمغرب؟

2023-12-31 / 13:34

‫3 تعليقات

  1. البسابة كذلك أن شخص مثل نيبا أصبح نجم والصحافة بما فيها هبة بريس أصبحت تواكب أخباره وأخبار عاءلته ومرافقيه…هزلت.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق