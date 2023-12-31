تزنيت : ايداع شابين السجن بتهمة ابتزاز تلميذة بنشر صورها

هبة بريس _ ع بركة

أودعت النيابة العامة بإبتدائية تزنيت ، يوم امس السبت 30 دجنبر الجاري ،شابين احداهما تلميذة ، على السجن المحلي، في انتظار محاكمتها بتهمة الابتزاز .

وفي تفاصيل هذه القضية ، ان والد تلميذة ( الضحية) اكتشف ان ابنته تسرق أمواله بين الحين والآخر ، مما جعله يشك في وجهة أمواله ، ويتتبع خطوات ابنته مع محيطها الخارجي، قبل ان يكتشف ان تلك الأموال تجد طريقها إلى شابين احداهما تلميذة زميلة لها والآخر شاب يدرس بنفس المؤسسة التعليمية، كان يقومان بإبتزازها بنشر صور لها خليعة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبعد مواجهة الاب لإبنته بتعقبه لها واكتشافه لتصرفها، اعترفت بجل تفاصيل الواقعة التي أدخلتها في أزمة نفسية لعدة اشهر ، بعدما خانتها صديقتها التي تمكنت من صور لها وهي عارية ، وهو ما عجل بالأب بوضع شكاية لدى النيابة العامة، التي امرت الضابطة القضائية بوضع كمين ل ” المبتزين”، واعتقالهما.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين ( شاب عشريني. و تلميذة 18 سنة) ، كانا قد تمكنا من صور للتلميذة الضحية ، وهي العملية التي مكنتهما من تحصيل مبالغ مالية فاقت 20 ألف درهم، عبر دفعات متفرقة وفرتها الضحية من خلال سرقتها لوالدها.

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