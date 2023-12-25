الرئيس الجزائري :”دفاعنا عن قضية الصحراء لا يعني أننا ضد أشقائنا المغاربة” !!

هبة بريس _ الرباط

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي ، كلمة عبد المجيد تبون التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري ، اليوم الاثنين ، مسجلة عكس السنوات السابقة التي كانت تداع فيها الكلمة على المباشر.

وتحدث عبد المجيد تبون خلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري، عن عدد من القضايا التي تخص الشأن الداخلي الجزائري الى جانب قضايا أخرى إقليمية ودولية ، كما لم ينسى تبون ترديد الأسطوانة المشروخة للنظام العسكري بخصوص قضية الصحراء المغربية .

وقال تبون أن دفاع بلاده عن ما أسماه “القضية الصحراوية ” ليس كرها في الأشقاء المغاربة”، مضيفا: “الملف لدى الأمم المتحدة ونحن نساند حق الشعوب في تقرير مصيرها”، خاتما قوله: “نشكر 184 دولة صوّتت لصالحنا لنيلنا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن”بحسب تعبيره.

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