الرئيس الجزائري :”دفاعنا عن قضية الصحراء لا يعني أننا ضد أشقائنا المغاربة” !!
هبة بريس _ الرباط
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي ، كلمة عبد المجيد تبون التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري ، اليوم الاثنين ، مسجلة عكس السنوات السابقة التي كانت تداع فيها الكلمة على المباشر.
وتحدث عبد المجيد تبون خلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري، عن عدد من القضايا التي تخص الشأن الداخلي الجزائري الى جانب قضايا أخرى إقليمية ودولية ، كما لم ينسى تبون ترديد الأسطوانة المشروخة للنظام العسكري بخصوص قضية الصحراء المغربية .
وقال تبون أن دفاع بلاده عن ما أسماه “القضية الصحراوية ” ليس كرها في الأشقاء المغاربة”، مضيفا: “الملف لدى الأمم المتحدة ونحن نساند حق الشعوب في تقرير مصيرها”، خاتما قوله: “نشكر 184 دولة صوّتت لصالحنا لنيلنا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن”بحسب تعبيره.
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8 تعليقات
Khawa khawa
Ana banli ghi rah yekdb wsf
الصحراء مغربية بدون نقاش و منازع
إيران والجزاءر عدوتات تخلقان الفتن في الدول المجاورة والنتيجة يعرفها الجميع تدمير العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال وتفقير تونس ولبنان لقد ولى زمن الكلام الفضفاض وبلا بلابلابلا
يمكن قال هكا غي باش يحيد عليه الشك و العين
Machi kaydaf3o beghaw yakhdoha zee3ma
عيب ان يحكم هذا المعتوه شعبا يناهز الأربعين مليونا .يذكرني سييء الذكر القدافي الذي لم يترك أحدا الا و اذاه بلسانه حتى قيل تفرق دمه بين القبائل و عند مقتله الفضيع لم ياسف عليه أحد.
مجرد تساؤل.
متى كانت الخطابات تُبث مباشرة !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“نشرت وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي ، كلمة عبد المجيد تبون التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري ، اليوم الاثنين ، مسجلة عكس السنوات السابقة التي كانت تداع فيها الكلمة على المباشر.” انتهى الاقتباس.
إنها أول مرة يخاطب فيها الرئيس تبون البرلمان، ولم يتوجه أي رئيس للجمهورية بخطاب أمام البرلمان منذ خطاب بومدين عام 1977.