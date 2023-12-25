Algerian President-elect Abdelmadjid Tebboune waves to greet attendees during a press conference in the capital Algiers, on December 13, 2019. - Abdelmadjid Tebboune, a former ally of Algeria's deposed leader Abdelaziz Bouteflika was elected yesterday president of the protest-wracked country in a widely boycotted vote, sparking another outpouring of anger on the streets today. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)

الرئيس الجزائري :”دفاعنا عن قضية الصحراء لا يعني أننا ضد أشقائنا المغاربة” !!

2023-12-25 / 21:18
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هبة بريس _ الرباط

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي ، كلمة عبد المجيد تبون التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري ، اليوم الاثنين ، مسجلة عكس السنوات السابقة التي كانت تداع فيها الكلمة على المباشر.

وتحدث عبد المجيد تبون خلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري، عن عدد من القضايا التي تخص الشأن الداخلي الجزائري الى جانب قضايا أخرى إقليمية ودولية ، كما لم ينسى تبون ترديد الأسطوانة المشروخة للنظام العسكري بخصوص قضية الصحراء المغربية .

وقال تبون أن دفاع بلاده عن ما أسماه “القضية الصحراوية ” ليس كرها في الأشقاء المغاربة”، مضيفا: “الملف لدى الأمم المتحدة ونحن نساند حق الشعوب في تقرير مصيرها”، خاتما قوله: “نشكر 184 دولة صوّتت لصالحنا لنيلنا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن”بحسب تعبيره.

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‫8 تعليقات

  4. إيران والجزاءر عدوتات تخلقان الفتن في الدول المجاورة والنتيجة يعرفها الجميع تدمير العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال وتفقير تونس ولبنان لقد ولى زمن الكلام الفضفاض وبلا بلابلابلا

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  7. عيب ان يحكم هذا المعتوه شعبا يناهز الأربعين مليونا .يذكرني سييء الذكر القدافي الذي لم يترك أحدا الا و اذاه بلسانه حتى قيل تفرق دمه بين القبائل و عند مقتله الفضيع لم ياسف عليه أحد.

    1
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  8. مجرد تساؤل.
    متى كانت الخطابات تُبث مباشرة !!!؟؟؟
    جاء في المقال ما نصه:
    “نشرت وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي ، كلمة عبد المجيد تبون التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري ، اليوم الاثنين ، مسجلة عكس السنوات السابقة التي كانت تداع فيها الكلمة على المباشر.” انتهى الاقتباس.
    إنها أول مرة يخاطب فيها الرئيس تبون البرلمان، ولم يتوجه أي رئيس للجمهورية بخطاب أمام البرلمان منذ خطاب بومدين عام 1977.

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