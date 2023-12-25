الرئيس الجزائري :”دفاعنا عن قضية الصحراء لا يعني أننا ضد أشقائنا المغاربة” !!
هبة بريس _ الرباط
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي ، كلمة عبد المجيد تبون التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري ، اليوم الاثنين ، مسجلة عكس السنوات السابقة التي كانت تداع فيها الكلمة على المباشر.
وتحدث عبد المجيد تبون خلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري، عن عدد من القضايا التي تخص الشأن الداخلي الجزائري الى جانب قضايا أخرى إقليمية ودولية ، كما لم ينسى تبون ترديد الأسطوانة المشروخة للنظام العسكري بخصوص قضية الصحراء المغربية .
وقال تبون أن دفاع بلاده عن ما أسماه “القضية الصحراوية ” ليس كرها في الأشقاء المغاربة”، مضيفا: “الملف لدى الأمم المتحدة ونحن نساند حق الشعوب في تقرير مصيرها”، خاتما قوله: “نشكر 184 دولة صوّتت لصالحنا لنيلنا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن”بحسب تعبيره.
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27 تعليقات
تدافع عن حقوق الشعوب سبحان الله وتريد تقسيم المغرب لا يسدي انت العدو الكلاسيكي للمغرب كما تقول انت ولاكن لن يكون لك ذالك بإذن الله حتى يلج الجمل في سم الخياط وانتهى الكلام اسي حشاكم للمغاربة
لاتقة في النظام البوخروبي وورثة حكمه كبرنات فرنسا وأتباعهم ماسحي ولا حسي احذيتهم منذ أن نالت الدولة البوخروبية استقلالها المشروط من فرنسا وهي تغدر وتنافق وتخون وعودها مع المغرب والمغاربة في قضية ترسيم الحدود واسترجاع ما اقتطعته فرنسا كن أراضي المغرب قضية ملف قضية الصحراء الغربية المغربية المفتعل من أجل عيون فرانكو قضية طرد زيد من ثلاثة مئة وخمسين الف مغربي بطريقة وحشية بسلب ممتلكاتهم وفرق بين الأبناء والآباء والأمهات وفي يوم مقدس عند المسلمين عيد الأضحى وسمى طردهم بالمسيرة الكحلة نكاية بالمسيرة الخضراء تضامنه مع اسبانيا في عهد أثنار الرئيس الإسباني الاسبق المسيحي في قضية جزيرة ليلى وفي البرلمان العربي في قضية المشاكل بين المغرب واسبانيا ثم قطع الغاز على الشعب المغربي المسلم ولم يقطعه على الشعب الاسباني المسيحي السب والشتم في حق المغاربة والمغرب ومقدساتهم ووحدتهم الترابية في قنواته الرسمية. رحم الله المرحوم الحسن الثاني حينا قال لانريد أن يعترف العالم بمغربية الصحراء الغربية المغربية ولكن نريد أن يعرف العالم مع من جاورنا الله في الجيوار.
فاقد الشيء لا يعطيه. تساند الأزواد الطوارق وسبحان الله نسيت القبايل علما أننا أبيون ومستعصون على الكل منذ مر العصور وحتى الآن نحن بالمرصاد. الله يهديكم يا شريحة وشنقريجة وتبون. غيروا الأسماء وستتغير الظروف إن شاء الله
عفوا السيد تبون ، قد عاكست أفكارك وقلت بهتانا عليها انت الفاقد للمصداقية والنزاهة والديموقراطية بينك وبين نفسك ومع الشعب الذي توليت امانة تسييره ، لا أقول لك ان تعط للقبايل حق تقرير مصيرها فهي تطالب به ولها حكومة في المنفى قد أقفلت اذنيك اتجاهها وانما اطلب منك الرجوع الى التاريخ رغم خوفك من مخرجاته وتعطي للصحراء الشرقية حقها بإرجاعها الى وطنها الام حتى لا يظل قرار ضمها منسوب الى المستعمر الفرنسي الذي كال لشعوب المنطقة كل الظلم ، ظلم استغلتموه ظلما ضدا في الحق وضدا في التاريخ وفي الجوار وضدا في كل التضحيات التي بدلها المغرب من اجل استقلال الجزائر ، اما الصحراء المغربية فقد تحررت وهي تعرف نموا كبيرا اكثر بكثير عن العديد من المدن الجزائرية وأهلها ينعمون بالأمن والأمان والعيش الكريم وانت وكل الرؤساء الذين سبقوك جمعتم زمرة> من الضحايا في خيام لأكثر من خمسة عقود تتسولون بهم الصدقات وبهم كذلك تضعفون او تقفون سدا منيعا اما تضامن شعوب المنطقة وتوحدها في قوة إقليمية تجابه الهجمات الخارجية وتخدم الافراد والله المستعان على ما تصفون
تحية من لبنان للإخوة في المغرب و جزائر
الا أن كلام رئيس جزائري لا معنى له و غير صحيح . نظام جزائري يحتضن جبهة بوليساريو و يسلحها و اراضي جزائرية هي قاعدة خلفية لجبهة بوليساريو عسكريا خلال حرب. و جزائر ديبلوماسيتها قائمة على نزاع صحراء بدرجة أولى أي مسؤول لدولة اجنبية زار جزائر او مسؤول جزائري زار دولة ما ضروري جانب جزائري يدكر نزاع صحراء و يحاول جلب دعم لطرح حزائري فيه.او يحاول اقناعه بي طرح جزائري. بي إضافة أي جزائر تقود حملة ديبلوماسية كبيرة في عقد لقائات و مؤتمرات للبوليساريو في خارج و تخسر اموال طائلة في هدا أمر . و تمول جماعات و جمعيات في خارج لدعم بوليساريو . و تمول لوبيات في خارج لترويج لطرح حزائري و دعم بوليساريو في نزاع صحراء. وأي دولة موقفها مساند للمغرب في هدا نزاع او اتخدت موقف مساند للمغرب. تقوم جزائر بي احتجاج عليها او قطع معها علاقات أو تتعرض للتهجم من طرف اعلام جزائري. أما المغرب يوميا تحت نيران هجوم اعلام جزائري من سب و قذف . حتى قرارات مجلس أمن دولي في قضية صحراء جزائر تحتج ضدها و تصفها انها منحازة للمغرب.
= جزائر عليها احترام قانون دولي و احترام قرارات مجلس أمن دولي و عليها تحترم قانونية هدا نزاع و ما يدعو له مجلس أمن دولي . عليها تتخد نفس موقف موريتانيا لهو حياد عام. و ترك بوليساريو و المغرب يتفاوضو للتوصل لحل سياسي يرضيهم معا . لانهاء هدا نزاع.
= هدا هو موقف قانوني و شرعي و اممي
و اخلاقي . اما ما تقوم به جزائر حاليا هو خبث و مكر و شر و سوء و تعقيد نزاع و كدالك ادعاء كدب . نزاع هو نزاع ميثاق سادس امم متحدة كا قضية أمن و سلم دولي مكلف به مجلس أمن دولي .. و ليس قضية تصفية استعمار و شعوب في تقريب مصيرها كما يدعي نظام جزائري .
= على نظام جزائري ان يحمد الله ان في جواره المغرب لو كان بلد اخر متل الهند او صين او روسيا او باكستان و تفعل لها متل هدا أمر اقسم بالله لا قامت بي انهائك .. هده بلدان هي كدالك لها نزاعات حدودية تشبه نزاع صحراء للمغرب. متل كشمير بنسبة هند قرم بالنسبة روسيا تايوان و بعض اجزاء من جامو في صين لو هده دول كانت تقع في جانبهم جزائر و بدأ تفعل لهم كما تفعل للمغرب اقسم بالله حتى يحتلوها و يقسطو نظام جزائري ههههه
= قوة المغرب من قوة عرب هو مدخل عربي للوطن عربي ووحدة تراب المغرب من طنجة للكويرة هو حق وواجب على المغرب دفاع عنه .انقسام المغرب راح يؤدي الى ضعف كامل وطن عربي . جزائر لديها عقدة مرضية من المغرب و تريد تقزيمه
رغم ان جزائر نفخها استعمار فرنسي كثيرا
الا انها تريد تقوم بي تقزيم المغرب. لكي تصبح هي قوة إقليمية في منطقة .لكون المغرب هو قوة تاريخية إقليمية في المغرب على مر تاريخ .
مثال مغربي يقول :حن تمحن.
ومثال اخر يقول:قاليه اشمتك قاليه اعرفتك.
حنينا في اخوتنا وغدرونا ولكن الحمد لله فيها خير على بلادنا لاننا عرفنا من هم اعداءنا واصبحنا نجد ونجتهد ونبتكر ونقاوم ربما هناك عدو خفي نعد له ليس في الحسبان اما الشر فلا يدوم .
الله يحفظ بلدنا ويحفظ جميع المسلمين ويشتت شمل الاعداء والمتربصين.
يا الله يا رحمان يا رحيم يا قوي يا متين.
بما انكم تساندون حق الشعوب في تقرير المصير، لماذا لا تعطون لشعب القبائل حق تقرير مصيره، يا جماعة المنافقين 😂😂😂😂😂😂😂