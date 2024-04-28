صديقي: الحكومة تعمل على تنزيل جميع أوراش “البرنامج الحكومي”+ حوار

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تنزيل جميع الأوراش والمشاريع التي تضمنها البرنامج الحكومي.

وذكر الوزير في حوار خص به هبة بريس، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أن جلالة الملك يرعى أوراش كبرى وفي مقدمتها “الدولة الاجتماعية”، وعملت الحكومة على تنزيلها بطريقة سليمة وناجحة، مرورا من الترسانة القانونية إلى التنزيل على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المواطن يمكنه أن يلمس اليوم بالملموس معنى وأهمية الدولة الاجتماعية في حياته اليومية من “الدعم الاجتماعي المباشر” و”تعميم التغطية الصحية” وغيرها.

وسجل الوزير، أن حوالي مليون و400 أسرة فلاحية، تعتبر من الشريحة الأكثر استفادة من برنامجي الدعم المباشر والتغطية الصحية، مشيرا الى أن حوالي 370 الف فلاح انتقلوا من نظام “راميد” الى نظام “أمو”، مقابل 150 الف فلاح مأجورين.

وشدد صديقي، على أن القطاع الفلاحي يتقدم برؤية ملكية يتم تزيلها عبر استراتيجية الجيل الأخضر، لإرساء أسس للسيادة الغذائية للبلاد ولاستقرار العالم القروي وتحسين مستوى عيشه والعمل على انبثاق طبقة وسطى بهذا المجال.

وتابع الوزير أن الحكومة عملت بمعادلة صعبة تتمثل في تنزيل المشاريع والبرامج الحكومية مع الحفاظ على الاستثمار، مشيرا الى أن الحكومة بذلت مجهودات لتدبير الوضعية والظرفية والأزمة بكافة الوسائل المتاحة، ولافتا إلى وفرة كافة المواد الغذائية الأسواق رغم تغير الأسعار