حجز 26 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني العاملة بمعبر باب سبتة، مساء الأحد، من حجز 26 كلغ من مخدر الشيرا كانت معدة للتهريب.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتعاون مع عناصر المديرية العامة للأمن الوطني العاملة في منطقة المغادرة، أخضعت سيارة مرقمة بالخارج إلى تفتيش دقيق أفضى إلى العثور على 26 كلغ من المخدرات معدة على شكل صفائح، ومدسوسة في عدة مخابئ بهيكل السيارة.

وأضاف المصدر نفسه أنه تمت إحالة سائق السيارة، الإسباني الجنسية، على عناصر الشرطة بباب سبتة من أجل استكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما قامت عناصر الجمارك بحجز السيارة هذه الكمية من المخدرات لفائدة البحث.

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