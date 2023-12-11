بركان.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة والأم تطلب المساعدة

هبة بريس - أميمة نشار

اختفت فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة من مدينة بركان مساء أمس في ظروف غامضة .

وأفادت أم المختفية أن ابنتها ملاك بوقشوط التي تشتغل كنادلة بمقهى قد تغيرت تصرفاتها فالأيام الأخيرة، مرجحة أنها اختفت رفقة أحد زبنائها فالمقهى حيث تشتغل .

وأضافت الأم أن ابنتها خرجت يوم أمس، و طال غيابها مما اضطرها للبحث عنها و إبلاغ مصالح الأمن الوطني.

و أكدت الأم أنها بحثت عنها في محطة الحافلات ليتم اخبارها أن إبنتها قد اتجهت لمدينة طنجة.

هذا و قد قامت الفتاة بحظر أمها من جميع وسائل التواصل و حملت الأم صديق ابنتها مسؤولية اختفائها لكونها فتاة مراهقة و في سن قاصر .

وتضيف الأم أن ابنتها لاتعاني أية مشاكل نفسية أو شخصية و أنها يشهد لها بالسلوك الحسن ،مطالبة من ابنتها الرجوع للبيت العائلة في أقرب وقت

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp