بركان.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة والأم تطلب المساعدة
هبة بريس - أميمة نشار
اختفت فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة من مدينة بركان مساء أمس في ظروف غامضة .
وأفادت أم المختفية أن ابنتها ملاك بوقشوط التي تشتغل كنادلة بمقهى قد تغيرت تصرفاتها فالأيام الأخيرة، مرجحة أنها اختفت رفقة أحد زبنائها فالمقهى حيث تشتغل .
وأضافت الأم أن ابنتها خرجت يوم أمس، و طال غيابها مما اضطرها للبحث عنها و إبلاغ مصالح الأمن الوطني.
و أكدت الأم أنها بحثت عنها في محطة الحافلات ليتم اخبارها أن إبنتها قد اتجهت لمدينة طنجة.
هذا و قد قامت الفتاة بحظر أمها من جميع وسائل التواصل و حملت الأم صديق ابنتها مسؤولية اختفائها لكونها فتاة مراهقة و في سن قاصر .
وتضيف الأم أن ابنتها لاتعاني أية مشاكل نفسية أو شخصية و أنها يشهد لها بالسلوك الحسن ،مطالبة من ابنتها الرجوع للبيت العائلة في أقرب وقتتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp