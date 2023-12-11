بركان.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة والأم تطلب المساعدة

2023-12-11 / 12:11
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هبة بريس - أميمة نشار

اختفت فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة من مدينة بركان مساء أمس في ظروف غامضة .

وأفادت أم المختفية أن ابنتها ملاك بوقشوط التي تشتغل كنادلة بمقهى قد تغيرت تصرفاتها فالأيام الأخيرة، مرجحة أنها اختفت رفقة أحد زبنائها فالمقهى حيث تشتغل .

وأضافت الأم أن ابنتها خرجت يوم أمس، و طال غيابها مما اضطرها للبحث عنها و إبلاغ مصالح الأمن الوطني.

و أكدت الأم أنها بحثت عنها في محطة الحافلات ليتم اخبارها أن إبنتها قد اتجهت لمدينة طنجة.

هذا و قد قامت الفتاة بحظر أمها من جميع وسائل التواصل و حملت الأم صديق ابنتها مسؤولية اختفائها لكونها فتاة مراهقة و في سن قاصر .

وتضيف الأم أن ابنتها لاتعاني أية مشاكل نفسية أو شخصية و أنها يشهد لها بالسلوك الحسن ،مطالبة من ابنتها الرجوع للبيت العائلة في أقرب وقت

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