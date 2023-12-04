تشافي يرد على سؤال حول مصير فيليكس مع برشلونة

رفض مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز، الحديث عن مستقبل المهاجم الشاب جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال تشافي: “هل سيبقى فيليكس في عام 2024 أم سيغادر؟ يجب أن تسأل مجلس الإدارة، أنا سعيد جدًا به. إنه رجل رائع، لطيف ومضحك في غرفة الملابس أيضًا. أحب أن يكون معنا”.

وأضاف: “أراه سعيدًا هنا وتنافسيًا للغاية. كما أنه على تواصل جيد جدًا مع كانسيلو”.

ويريد أتلتيكو مدريد حوالي 80 مليون يورو للتخلي عن جواو فيليكس، علماً أن عقده مع أتلتيكو ينتهي في 2029.

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