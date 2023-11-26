دول الساحل تتفق بباماكو على تسريع اندماجها الاقتصادي

هبة بريس -

اتفقت البلدان الثلاثة المكونة لتحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو والنيجر)، أمس السبت، بباماكو، على العمل من أجل “تسريع اندماجها الاقتصادي” داخل هذا التحالف.

وذكر البيان الختامي، الصادر في ختام الاجتماعات، أنه عقب لقاء وزاري لدول هذا التحالف حول التنمية الاقتصادية في ليبتاكو- غورما، أوصى وزراء الاقتصاد والخبراء من البلدان الأعضاء، الذين شاركوا في هذا اللقاء، باتخاذ عدة تدابير تتعلق بتسريع وضع الهيكل القانوني – المؤسساتي وآليات تمويل هيئات التحالف.

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق، أيضا، بتعزيز انسيابية وأمن ممرات التموين، فضلا عن تسريع تنفيذ مشاريع وبرامج في قطاعات الطاقة والفلاحة والماء ذات الاهتمام المشترك.

كما دعا المشاركون، يضيف المصدر ذاته، إلى إحداث شركة طيران مشتركة، وإنجاز مشاريع تهم، على الخصوص، محطة للطاقة النووية المدنية ذات بعد إقليمي، وإنشاء صندوق لتمويل البحث ومشاريع الاستثمار في الطاقة، وبلورة استراتيجية تصنيع مشتركة.

وجرى التوقيع على الميثاق المؤسس لتحالف دول الساحل في 16 شتنبر 2023 في باماكو من قبل البلدان الأعضاء الثلاثة. ويتمثل هدفه الرئيسي في “العمل على تأمين وتعزيز الاستقلال الاقتصادي وسلامة فضاء ليبتاكو – غورما”.

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