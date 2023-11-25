بسبب مشاركة تكتوكر.. تغريم صناع مسلسل “بطن الحوت” مليون جنيه

2023-11-25 / 11:09
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القسم الفني: هبة بريس

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن العقوبات التي تعتزم النقابة إقرارها، بخصوص أزمة تشغيل غير النقابيين وكل من يخالف قوانين النقابة، بعد ظهور أحد مستخدمي تطبيق تيك توك، في مشهد من مسلسل “بطن الحوت”.

وقال زكي في تصريحه الأخير إن النقابة اعتزمت تغريم الشركة المنتجة لمسلسل “بطن الحوت” مليون جنيه، ومنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل.

وأضاف أن من يتعاون مع صالح يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب، معلنا تقديم شكوى ضد المخرج لدى نقابة المهن السينمائية.

وأطلق مسلسل “بطن الحوت” قبل أيام على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتأثر في أحداثه بقصة قابيل وهابيل، مقدما دراما اجتماعية معاصرة.

المسلسل تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، وباسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد، وعصام عمر، وحسام الحسيني، ويوسف عثمان، وسماح أنور، وعبد العزيز مخيون، وبسمة.

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