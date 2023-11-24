بيدرو سانشيز…على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني

2023-11-24 / 18:12
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هبة بريس _ متابعة

زار كل من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ونظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو، معبر رفح البري، اليوم الجمعة، عقب مباحثات أجراها في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال سانشيز إن بلاده تسعى إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وإن على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني، واصفا الرد الإسرائيلي بغير المتناسب مع ما حدث يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، من أمام المعبر، أن بلاده تسعى للوصول إلى حل الدولتين، الأمر الذي يساعد على أن يعم السلام والأمن بشكل دائم في دولتي فلسطين وإسرائيل، مؤكدا على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع.

وواصل: هذه إحدى اللحظات الحاسمة لنا للوصول إلى حلول مستمرة، نستطيع من خلالها تحقيق السلام للطرفين والاستقرار والرخاء لمن يعيش في غزة وفلسطين، لافتا إلى أن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي شددت على أهمية وقف إطلاق النار بشكل دائم.

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