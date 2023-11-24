حكيمي يعود إلى قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو

أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، القائمة التي سيخوض بها مواجهة موناكو، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وتواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي في القائمة، بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني المغربي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان حكيمي قد غاب عن المباراة السابقة لفريقه ضد ريمس في الدوري بسبب تراكم الإنذارات.

وضمت قائمة “البياسجي” الأسماء التالية:

حراسة المرمى: دوناروما، لوتيلييه، تيناس

الدفاع: حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، موكيلي، كورزاوا

الوسط: فابيان رويز، سولير، أوجارتي، فيتينيا، دانيلو، باركولا، لي كانج، ندور

الهجوم: أسينسيو، مبابي، كولو مواني، عثمان ديمبلي، جونزالو راموس

يذكر أن باريس يتصدر الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، خلفه نيس 26 نقطة، ثم موناكو في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

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