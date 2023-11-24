بعد التوقف الدولي.. عجلة البطولة تعود اليوم للدوران بديربي الرباط
هبة بريس ـ رياضة
تعود عجلة البطولة الوطنية الاحترافية للدوران بداية من مساء اليوم و ذلك بعد قرابة أسبوعين توقفت خلالهما منافسات القسم الأول بسبب فترة التوقف الدولي.
و ستكون عودة البطولة عبر بوابة ديربي الرباط الذي سيجمع بين فريقي اتحاد تواركة و الفتح الرياضي في قمة كروية رباطية ستشد إليها الأنظار.
هاته المباراة ستجرى بملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط و ستنطلق بداية من الساعة الثامنة ليلا و يقودها الحكم هشام التمسماني.
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2 تعليقات
عودة ميمونة للبطولة الوطنية ..
الفتح الرياضي تراجع مستواه كثيرا ..