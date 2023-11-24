إصابة نجم جديد في ريال مدريد قبل مواجهة قادش

إصابة نجم جديد في ريال مدريد قبل مواجهة قادش

2023-11-24 / 09:45
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تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ضربة جديدة قبل مواجهة قادش، بعد غد الأحد على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن البرازيلي رودريجو جويس تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد الأرجنتين، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وأضافت: “عاد رودريجو إلى مدريد في الساعات الأولى من صباح الخميس، ولم يتدرب مع الفريق حيث وجد انتفاخ في الركبة نتيجة لكدمة تعرض لها”.

وأوضحت: “ريال مدريد يثق أنها ليست إصابة خطيرة، وأنه سيتم التعامل معها عبر العلاج الطبيعي، لكن مشاركته ضد قادش لازالت محل شك”.

وحال تأكد غياب رودريجو، سيكون أنشيلوتي في أزمة كبيرة، خاصة وأنه يفتقد لفينيسيوس جونيور الذي سيغيب لفترة بداعي الإصابة.

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