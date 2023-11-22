المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يسافر إلى سوراكارتا لمواجهة مالي

توجه المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة زوال يومه الأربعاء 22 نونبر 2023 إلى مدينة سوراكارتا، حيث سيواجه منتخب مالي لحساب ربع نهاية كأس العالم التي تحتضنها أندونيسيا إلى غاية 2 دجنبر 2023.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قد تأهل لربع نهاية كأس العالم بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد ست نقاط جمعها من فوزين أمام منتخبي باناما وإندونيسيا وهزيمة أمام الإكوادور، قبل أن يفوز على المنتخب الإيراني، في الدور الثمن النهائي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 أهداف لهدف واحد، بعدما انتهى الوقت الأصلي للقاء بهدف لمثله.

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