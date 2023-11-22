بعد هزم البرازيل.. سكالوني يفاجئ عشاق الأرجنتين بتصريحات صادمة

لوّح ليونيل سكالوني، بالاستقالة من تدريب منتخب الأرجنتين بعد نهاية مباراة البرازيل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه فكر جديًا ومن المتوقع أن يعلن قراره للاعبين ورئيس الاتحاد قريبًا.

وتحدث سكالوني عقب نهاية المباراة عن مستقبله في منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى إمكانية تقديم استقالته قريبًا، بقوله: “ليس لدي الكثير من الأشياء التي يجب أن أفكر فيها، إنه ليس وداعًا؛ لكن علي أن أفكر جديًا فيما هو قادم، لأن التوقعات عالية ومن الصعب الاستمرار”.

وأردف: “لقد حان الوقت لإيقاف الكرة والبدء في التفكير، هؤلاء اللاعبين قدموا الكثير لي، لكن حان الوقت لأفكر جيدًا في المستقبل”.

وتابع سكالوني حديثه قائلًا: “هؤلاء الرجال يجعلون الأمر صعبًا سأخبر اللاعبين والرئيس بالأمر، هذا المنتخب يحتاج لمدرب يتمتع بطاقة كبيرة”.

ويُفهم من كلام بطل العالم أنه يستعد إلى تقديم استقالته من تدريب الأرجنتين، ومغادرة الطاقم الفني بعد فترة استمرت لأكثر من 5 أعوام، توج فيها بلقب كأس العالم قطر 2022، ولقب كوبا أمريكا 2021.

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