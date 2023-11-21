وزير التعليم العالي: “التكوين ماشي هو المدرج.. والكرطونة بوحدها مكافياش”

2023-11-21 / 17:16
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن السكن الجامعي من أحد ركائز المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العلمي والبحث العلمي.

وذكر ميراوي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن تكوين الانسان لا ينحصر على المدرج والاقسام، لكنه تكوين وتجربة حياتية، مشيرا إلى دور الأحياء الجامعية في العملية .

وتابع الوزير قائلا “تكوين الإنسان ماشي هو المدرج، والكرطونة بوحدها مكافياش.. خصنا نعلمو الانسان والسكن الجامعي يساهم في تكوين الإنسان عبر تنظيم عدد من الأنشطة وتوفير الأجواء للتعارف والاجتماع بين الطلبة.”

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