مسيرة احتجاجية لإسقاط النظام الأساسي للتعليم بسطات” فيديو”

هبة بريس_ محمد منفلوطي

قاد منتسبو ومنتسبات التنسيق الوطني من رجال ونساء التعليم عن إقليم سطات، ( قادوا) مسيرة احتجاجية اليوم الأربعاء، من أمام مقر المديرية الاقليمية للتعليم صوب مقر بلدية المدينة مرورا بشارع الحسن الثاني، حملوا خلالها يافظات ومرددين شعارت تهدف إلى تحقيق مطالبهم وعلى رأسها اسقاط النظام الأساسي الجديد وإعادة الاعتبار لأسرة التعليم والمدرسة العمومية.

وطالب المحتجات والمحتجون الذين جابوا شارع الحسن الثاني ترديدا بالشعارات، ( طالبوا)بإصلاحات تعليمية حقيقية مستقلة تعيد بناء التعليم العمومي المجاني والموحد الذي يرتقي بأوضاع نساء ورجال التعليم المادية والمهنية والمعنوية والاجتماعية ويضمن التنمية الحقيقية لمواجهة تحديات المستقبل.

العناصر الأمنية بمختلف تلويناتها ظلت تراقب عن بعد تحركات المحتجين والمحتجات والمساهمة في حفظ حفاظ الأمن العام وتسهيل حركة المرور، فيما ارتفعت أصوات المحتجين عبر مكبرات الصوت لتطالب بإسقاط النظام الأساسي للتعليم، وسن تعويضات تضمن لرجال ونساء التعليم مكانته الاعتبارية…

الوقفة الاحتجاجية المدعومة بمسيرة، جاءت تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سبق وأن سطره التنسيق الوطني والذي دعا من خلاله إلى خوض اضرابات متتالية لثلاثة أيام ( الثلاثاء، الأربعاء، الخميس13/14/15 نونبر 2023).

هبة بريس، رصدت تصريحات بعض المحتجين ضمن الفيديو التالي:



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