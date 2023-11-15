حجز 48 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

2023-11-15 / 11:59
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هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، مساء الثلاثاء، من حجز 48 كلغ من مخدر الشيرا كانت معدة للتهريب.

وأبرز مصدر جمركي أن عناصر الجمارك والأمن الوطني بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة، وبفضل عمليات المراقبة والتفتيش الدقيق باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، تمكنت من ضبط هذه الكمية من المخدرات المعدة على شكل صفائح، على متن إحدى السيارات المغادرة للتراب الوطني.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه الكمية من مخدر الشيرا كانت مدسوسة في تجاويف معدة بين لوحة التحكم والمحرك والأجزاء الخلفية لهيكل سيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا.

وتم توقيف سائق السيارة الحامل للجنسية الإسبانية وإحالته على عناصر الشرطة بمعبر باب سبتة، بينما قامت الجمارك بحجز السيارة والمخدرات لفائدة البحث الذي سينجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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